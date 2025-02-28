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Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı: 60 bin Müslüman bir araya geldi

Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı: 60 bin Müslüman bir araya geldi

23:2528/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
AA
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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar, teravih namazını Harem-i Şerif avlusunda kıldı.

 İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.


Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.



İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.



#Mescid-i Aksa
#Doğu Kudüs
#Teravih

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