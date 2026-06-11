Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil ve zorunlu eğitim açıklaması: Artık biz de tartışalım

SINAV SAATİNDE AÇILACAK KAMERALAR KONULACAK

Milli Eğitim Bakanı açıklamasında "Bu yıl geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara, sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemesi açısından sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek. LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, bizim ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. LGS veya YKS’de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil" dedi.





Ara tatille ilgili de konuşan Bakan Tekin "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.