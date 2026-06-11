Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil ve zorunlu eğitim açıklaması: Artık biz de tartışalım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir tartışılan ara tatilin kalkıp kalkmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Tekin, ara tatil uygulamasının süreceğini belirtirken Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de önemli bir değerlendirmede bulundu. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği ara tatil, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve zorunlu eğitime dair önemli açıklamalar yaptı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Tekin ara tatillerin devam edeceğini belirtti. "LGS veya YKS’de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil" diyen Tekin ayrıca Türkiye'deki 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılması gerektiğini söyledi.
SINAV SAATİNDE AÇILACAK KAMERALAR KONULACAK
Milli Eğitim Bakanı açıklamasında "Bu yıl geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara, sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemesi açısından sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek. LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, bizim ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. LGS veya YKS’de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil" dedi.
Ara tatille ilgili de konuşan Bakan Tekin "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kullandı.
"12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞILSIN"
Türkiye'deki eğitim sisteminde yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Tekin "Kamuoyu 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışsın istiyoruz" dedi.
Tekin, sözlerinin devamında "15 yaşında çocuk Oxford’a, Harvard’a gidiyor, yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Yavaş yavaş biz de bunu zihinsel olarak tartışalım. Kısa vadede gündemimizde yok. Artık bilgiye erişme kolaylaştığına göre çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor" şeklinde cümleler sarf etti.
OKULLARA KAYIT SÜRECİ
Öğrencilerin okullara kayıt süreci ve bu süreçle ilgili oluşan sorunlara değinen Bakan Tekin "Adrese dayalı kayıt sistemine göre çocukları okullara yerleştiriyoruz. Fakat mevzuattan kaynaklanan boşlukları kullanan bazı veliler, belli okulları yoğun tercih ediyor. O zaman da kayıt tartışması başlıyordu" diyerek bu sene uygulanacak olan sistemle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:
"O okulun kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydını otomatik yapıyoruz. Kayıt bölgesi dışından gelmek isteyen olursa da okul idaresi onları elektronik ortamda kaydediyor, öğrenci kotası dolmadıysa kurayla alacak. Bir de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün, ikametgâh verirken bir muvafakat belgesi var. Aile diyor ki ‘Benim çocuğum dayısının yanında kalıyor.’ Bunu kayıt için kullanıyorlardı, şu anda onlara da öncelik vermiyoruz. Onlar da ikinci plana kaldılar."