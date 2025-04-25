NASA uzayda yalnız dolaşan bir karadelik keşfetti

Genellikle kara delikler, yörüngelerinde dönen yıldızlar ya da diğer kara deliklerle tespit ediliyor. Ancak bu nesne, ‘kütleçekimsel mikromercekleme' adı verilen bir yöntemle, arkasındaki bir yıldızdan gelen ışığı geçici olarak çarpıtarak fark edildi.İlk olarak 2011 yılında Optik Yer çekimsel Mercek Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projeleri kapsamında tespit edilen olay, detaylı biçimde analiz edildi. Hubble Uzay Teleskobu, yıldız ışığındaki sapmayı ölçmek amacıyla 6 yıl boyunca 8 ayrı gözlem gerçekleştirdi ve 16 farklı teleskoptan fotometri verileri toplandı.