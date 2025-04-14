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Osmaniye'de 180 hafız icazet belgesini aldı

Osmaniye'de 180 hafız icazet belgesini aldı

16:3914/04/2025, Pazartesi
IHA
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Osmaniye'de Kur'an kurslarda öğrenimlerini bitiren 180 hafız öğrenci için ‘Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi.

Osmaniye'de il ve ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarda öğrenimlerini bitiren 74'ü erkek, 106'sı kız öğrenci olmak üzere toplam 180 hafız öğrenci için ‘Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. 

Osmaniye Zafer Camiinde Erkek öğrenciler için Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Amfisinde kız öğrenciler için programlar düzenlendi.

Programlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Ali Çakmak, hafızların yetişmesinde emeği geçen başta aileleri ve hocaları olmak üzere kurs yöneticileri ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. 

Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin icazet belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi

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