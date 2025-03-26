Osmanlı’dan ilham aldılar: Binlerce yıllık teknik kullanılıyor

Vural, "Taleplerin tamamına yakını kağıtçılığı öğrenmek için. El yapımı kağıtçılık biraz gecikti ülkemizde. Son 10 yıldır ileri düzeyde yeni kağıthaneler açılmaya başladı. El yapımı kağıdı biz ithal ediyorduk. Birçok hattat, ebrucu, minyatür, tezhip gibi geleneksel el sanatlarımıza Türkiye'de kağıt üreticiliği duyar olduk. Bunlar da çok önemli. Bir kısmı bizim öğrencimiz, ücretsiz eğitim alan kişiler olduğu için gururluyuz. Amacımız yüzlerce atölye yaparak bu piyasanın tamamını almak. Orta Doğu'ya da bu geleneksel sanatlarla ilgili kağıdını Yalova'dan sağlamak" dedi.