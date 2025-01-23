Otel yangınında kahreden detay: Mahsur kalanların çığlıklarını duyunca tekrar içeri girmişler

'LİSEDEN BERİ HİÇ AYRILMADILAR'

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, "Yiğit ve Alp kayak hocalarına, 'Biz kurtulduk, oda numaramız da bu, bizi merak etmeyin' demiş. Onlar da kendi öğrencilerini bulmaya çalışırken liste oluşturmuşlar, liste oluştururken Alp ve Yiğit için 'sağ çıktı' diye tik atmışlar. Alp mühendis, Yiğit de doktor. Ama çığlıklar gelince tekrar içeri girmişler; bir daha da çıkamadı kuzularım" dedi.