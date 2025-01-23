Otel yangınındaki kahraman pilot: "Pet şişedeki suyla ailemi kurtardım"

"BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEMİŞTİM"

Atilla Konukman da “55 yıldır uçuyorum, böyle bir felaket görmedim. Bu çağda, bir tatil otelinde yangın söndürme sistemlerinin çalışmaması, tahliye planlarının olmaması kabul edilemez. Kendi ailemin kurtulmasına bile sevinemiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.