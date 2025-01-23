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Otel yangınındaki kahraman pilot: "Pet şişedeki suyla ailemi kurtardım"

Otel yangınındaki kahraman pilot: "Pet şişedeki suyla ailemi kurtardım"

17:2023/01/2025, Perşembe
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<p>Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal otelinde çıkan yangında can kaybı sayısı 78’e yükseldi.</p>
Bolu’nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal otelinde çıkan yangında can kaybı sayısı 78’e yükseldi.

Kartalkaya'daki otel faciasında 78 can kaybının ardından yürek burkan hikayeler ortaya çıkarken, Konukman ailesinin kurtuluş hikayesi de gündem oldu. Türk Yıldızları’nın kurucu pilotlarından emekli pilot Atilla Konukman’ın oğlu pilot Çağlar Konukman, yangın sırasında ailesi için verdiği çabayı anlattı: "Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım"

Onlardan birisi de Konukman ailesine aitti. 

Türkiye'yi sarsan facianın ardından yürekleri burkan hikayeler ortaya çıkarken, yangın sırasında yaşanan mücadele de gözler önüne serildi.

Türk Yıldızları Kurucu pilotlarından olduğu öğrenilen Atilla Konukman ve ailesi de Grand Kartal’daki dehşeti yaşayanlardandı.

YANGIN SIRASINDA OTELİN 8. KATINDAYDILAR

Atilla Konukman’ın oğlu, kargo uçağı pilotu Çağlar Konukman, ailesiyle birlikte 8. katta yangına yakalandı.

HAMİLE EŞİ VE 3 KIZINI ALEVLERİN İÇİNDEN KURTARDI

Çağlar Konukman, 6 aylık hamile eşi Meftun ve üç kızıyla birlikte, alevlerin arasından kurtulmayı başardı.

Son anda itfaiye merdivenleri ile hayata tutunan aile, İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"SAÇLARIM YANDI, PET ŞİŞE VE HAVLULARLA..."

Sabah’ın haberine göre, Çağlar Konukman dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

“Alevler odanın penceresine kadar geldi, saçlarım yandı. Yangın alarmları çalışmıyordu, yangın söndürme sistemleri devrede değildi. Pet şişelerdeki sularla ailemin kafasını ıslattım, havluları muslukta yıkayıp kapı aralarını kapattım. Küçük havlularla eşimin ve çocuklarımın yüzünü korumaya çalıştım. Camı kırarak hava almaya çalıştık. Yan odadakiler yardım isteyince onları içeri almak istedik, fakat oda dumanla doldu. İtfaiye ekipleri son anda geldi ve bizi camdan tahliye etti.

"BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEMİŞTİM"

Atilla Konukman da “55 yıldır uçuyorum, böyle bir felaket görmedim. Bu çağda, bir tatil otelinde yangın söndürme sistemlerinin çalışmaması, tahliye planlarının olmaması kabul edilemez. Kendi ailemin kurtulmasına bile sevinemiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.

#Kartalkaya
#Bolu
#Yangın

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