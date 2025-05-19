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Otoparkta feci ölüm: Yere düştü üzerinden otomobil geçti

Otoparkta feci ölüm: Yere düştü üzerinden otomobil geçti

15:2719/05/2025, Pazartesi
DHA
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<p>Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak'taki Çorlu Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak'taki Çorlu Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta rahatsızlanıp yere düşen Tevfik Deniz'in (63) üzerinden otomobil geçti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Deniz kurtarılamadı.

Otoparkta yürüyen Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere düştü.

Bu sırada 35 ZIT 95 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) yerde yatan Tevfik Deniz'i fark etmeyip üzerinden geçti.

Çevredekilerin uyarısı üzerine H.A.A., otomobilini durdurdu.

O anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Deniz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü H.A.A. polis tarafından gözaltına alındı.

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