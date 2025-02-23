Oxford Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma: Yaklaşık yarım milyon kişi incelendi sonuç herkesi şaşırttı

Oxford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, sağlıklı yaşlanma ve erken ölüm söz konusu olduğunda yaşam tarzı koşulları da dahil olmak üzere çevresel faktörlerin genetikten yaklaşık 10 kat daha önemli olduğunu gösterdi. Yaklaşık yarım milyon kişinin incelendiği araştırmadan çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

1 /5 Araştırmacılar, katılımcıların 22 hastalık için genetik risklerini belirleyerek, obezite ve yüksek tansiyon gibi yaygın sağlık sorunlarını takip etti.



2 /5 Ayrıca insanların biyolojik olarak ne kadar hızlı yaşlandığını ölçmek için katılımcıların kanlarından alınan protein kullanıldı.



3 /5 Çalışmada, başlangıçta 164 çevresel faktöre odaklanıldı. Fakat bunlar hem ölüm hem de biyolojik yaşlanma ile ilişkili 25 temel ölçüme indirgendi.



4 /5 Bu faktörler eğitim seviyesi, hane geliri, istihdam, uyku seviyeleri, egzersiz, sigara kullanımı, sosyal destek, zihinsel refah, 10 yaşındaki vücut ağırlığı ve kişinin doğduğu sırada annesinin sigara içip içmediğine kadar her şeyi kapsıyordu. Bu faktörlerin tek başına erken ölme riskinde küçük bir rol oynadığı ancak yaşam boyu bir araya geldiklerinde riski artırdığı belirlendi.