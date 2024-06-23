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Hayat

Petrol sahasında korkutan yangın: Yakıt tankeri ve stok tankı kullanılamaz hale geldi

14:35 - 23/06/2024 воскресенье
DHA

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yazılı petrol kuyusunun olduğu sahada petrol transferi yapıldığı sırada özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı. Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle 2 patlamanın yaşandığı alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale geldi.

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Olay, öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. 

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TPAO'ya ait olan Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı. 

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Yangın sırasında 2 kez patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.


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Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışması sürüyor.

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#Batman
#yangın
#petrol
#tanker
#TPAO
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