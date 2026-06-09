Piknik sezonu açıldı: Mangal ateşi kanadın fiyatını adeta uçurdu

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Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiriciler Genel Başkanı Nihat Çelik, özellikle tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan son artışın hiçbir ekonomik mantıkla açıklanamayacağını belirtti. Sadece bir ayda fiyatların ikiye katlandığını ifade eden Çelik, mangal sezonunun başlamasının fırsatçılar için bir bahane olarak kullanıldığını vurguladı. Sektördeki bazı üretici ve aracıların tutumunu da sert bir dille eleştiren Çelik, ihracat kapıları kapandığında zarar ettiklerini belirterek yardım isteyenlerin, bugün piyasa canlandığında tüketiciyi mağdur ettiğini söyledi.







