Polis helikopterine bayrak sallayan Ayşe Teyze'yi ziyaret ettiler: Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım

Türk bayrağı ile havada denetim yapan polis ekiplerini selamladığı anı anlatan Ayşe Şahin, "Bayram çok güzel dedim. Vatanımın, milletimin tek bayrak, tek devlet, tek millet olduğunu söyledim. Baktım polis helikopterim geçiyor, dedim ki bunlar bizim can güvenliğimizi sağlıyor, ben de bunların bayramını kutlayayım istedim. Bayrağımı aldım, salladım. Onlar da helikopterle siren çalıp selam verdiler. Ağlaya ağlaya içeri girdim. Çok duygulandım. 10 Nisan'da Polis Teşkilatının bayramı var, onu da kutluyorum. Ömrüm yettikçe Kara Fatmalar gibi üç bayram da kutlarım, dört bayram da kutlarım. Vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun, Cumhurbaşkanım sağ olsun, Türkiye'm sağ olsun" dedi.



