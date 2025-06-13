Prof. Dr. Sözbilir 'Yıkıcı deprem bekleniyor' diyerek açıkladı: Deprem üretme zamanı gelmiş 30 fay tespit ettik

"Her an deprem üretebilir"

Bir de fayın en son depremin ardından geçen süresi var. Bu süreyle deprem tekrarlama aralığı birbirine ne kadar yakınsa ya da üst üste çakışıyorsa fayın deprem üretmesi çok yakında olacak anlamına geliyor. Bütün bu kıstaslara göre değerlendirdiğimizde, Türkiye ölçeğinde 30 sismik boşluk sınıfında, yani her an deprem üretebilecek fayların olduğunu ortaya çıkarmış olduk"