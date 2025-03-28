Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bayram namazı saat kaçta: İşte il il bayram namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta: İşte il il bayram namazı saatleri

11:2828/03/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
<p>İstanbul: 07:22</p>
İstanbul: 07:22

Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşayan Türkiye, Müslümanlar için önemli bir yer tutan Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Bayram, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram namazı, en erken Iğdır'da 06:22'de, en geç ise Edirne ve Çanakkale'de 07:32'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, her ildeki bayram namazı saatleri şu şekilde sıralanıyor:

Ankara: 07:07

İzmir: 07.30

Bursa: 07.22

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02

Amasya: 06.55 Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31

Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34 Bayburt: 06.37

Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06:30, Bolu: 07:12, Burdur: 07:17

Bursa: 07:22, Çanakkale: 07:32, Çankırı: 07:03, Çorum: 06:58, Denizli: 07:22

Diyarbakır: 06:37, Düzce: 07:13, Edirne: 07:32, Elazığ: 07:32, Erzincan: 06:40

Erzurum: 06:33, Eskişehir: 07:16, Gaziantep: 06:49, Giresun: 06:44, Gümüşhane: 06:40

Hakkari: 06:23, Hatay: 06:54, Iğdır: 06:22, Isparta: 07:16, İstanbul: 07:22

İzmir: 07.30 Kahramanmaraş: 06:50, Karabük: 07:07, Karaman: 07:05, Kars: 06:26

Kastamonu: 07:03, Kayseri: 06:56, Kilis: 06:50, Kırıkkale: 07:04, Kırklareli: 07:29

Kırşehir: 07:01, Kocaeli: 07:18, Konya: 07:08, Kütahya: 07:18, Malatya: 06:45

Manisa: 07:28, Mardin: 06:35, Mersin: 07:00, Muğla: 07:25, Muş: 06:32

Nevşehir: 06:59, Niğde: 06:59, Ordu: 06:46, Osmaniye: 06:53, Rize: 06:36

Sakarya: 07:16, Samsun: 06:53, Şanlıurfa: 06:43, Siirt: 06:30, Sinop: 06:57

Şırnak: 06:28, Sivas: 06:50, Tekirdağ: 07:28, Tokat: 06:52, Trabzon: 06:39

Tunceli: 06:40, Uşak: 07:20, Van: 06:25, Yalova: 07:21, Yozgat: 06:59, Zonguldak: 07:11.

#Bayram namazı
#İstanbul
#Oruç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: 10. yargı paketinde ehliyet affı var mı?