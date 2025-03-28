Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşayan Türkiye, Müslümanlar için önemli bir yer tutan Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Bayram, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram namazı, en erken Iğdır'da 06:22'de, en geç ise Edirne ve Çanakkale'de 07:32'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, her ildeki bayram namazı saatleri şu şekilde sıralanıyor:

1 /19 Ankara: 07:07

2 /19 İzmir: 07.30

3 /19 Bursa: 07.22

4 /19 Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02

5 /19 Amasya: 06.55 Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31

6 /19 Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34 Bayburt: 06.37

7 /19 Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06:30, Bolu: 07:12, Burdur: 07:17

8 /19 Bursa: 07:22, Çanakkale: 07:32, Çankırı: 07:03, Çorum: 06:58, Denizli: 07:22

9 /19 Diyarbakır: 06:37, Düzce: 07:13, Edirne: 07:32, Elazığ: 07:32, Erzincan: 06:40

10 /19 Erzurum: 06:33, Eskişehir: 07:16, Gaziantep: 06:49, Giresun: 06:44, Gümüşhane: 06:40

11 /19 Hakkari: 06:23, Hatay: 06:54, Iğdır: 06:22, Isparta: 07:16, İstanbul: 07:22

12 /19 İzmir: 07.30 Kahramanmaraş: 06:50, Karabük: 07:07, Karaman: 07:05, Kars: 06:26

13 /19 Kastamonu: 07:03, Kayseri: 06:56, Kilis: 06:50, Kırıkkale: 07:04, Kırklareli: 07:29

14 /19 Kırşehir: 07:01, Kocaeli: 07:18, Konya: 07:08, Kütahya: 07:18, Malatya: 06:45

15 /19 Manisa: 07:28, Mardin: 06:35, Mersin: 07:00, Muğla: 07:25, Muş: 06:32

16 /19 Nevşehir: 06:59, Niğde: 06:59, Ordu: 06:46, Osmaniye: 06:53, Rize: 06:36

17 /19 Sakarya: 07:16, Samsun: 06:53, Şanlıurfa: 06:43, Siirt: 06:30, Sinop: 06:57

18 /19 Şırnak: 06:28, Sivas: 06:50, Tekirdağ: 07:28, Tokat: 06:52, Trabzon: 06:39