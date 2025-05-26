Ekşi meyve ile kıymanın buluşması sonucu çok güzel bir lezzet elde ediyoruz. Yenidünya kebabı yüzyıllardır Gaziantep'te yapılır ve yenilir. Yenidünya kebabı sadece Gaziantep'te yapılır ve Gaziantep'e ait bir yemektir. Gaziantepliler zaten bu lezzeti biliyor ve tercih ediyor. Bilmeden gelip merak edenler ve yiyenler oluyor. ‘Meyveden kebap mı olur?' dediklerinde ve biz yenidünya kebabını kendilerine tattırdığımızda çok hoşlarına gidiyor. Çünkü et ile mayhoş bir lezzetin birleşiminde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" diye konuştu.