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Sağlığı tehlikeye atacak ürünler ifşa oldu: Lahmacun ve pidede sakatat ve tek tırnaklı et

Sağlığı tehlikeye atacak ürünler ifşa oldu: Lahmacun ve pidede sakatat ve tek tırnaklı et

10:5213/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelledi.


Son yapılan 10 Temmuz tarihli listede, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, baharat, peynir, şarküteri, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi.

Sağlığa uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.


Et ve et ürünleri, bitkisel macun, baharatlar, süt ve süt ürünleri ile bitkisel; ürünlerdeki ihlaller devam etti. 



Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, pide harcında tek tırnaklı eti, pastırmada gıda boyası ve kebap harcında sakatat (böbrek) kullanımı tespit edildi.


İşte mide bulandıran o liste...

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