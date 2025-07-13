Sağlığı tehlikeye atacak ürünler ifşa oldu: Lahmacun ve pidede sakatat ve tek tırnaklı et

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelledi.





Son yapılan 10 Temmuz tarihli listede, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, baharat, peynir, şarküteri, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi.

Sağlığa uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.





Et ve et ürünleri, bitkisel macun, baharatlar, süt ve süt ürünleri ile bitkisel; ürünlerdeki ihlaller devam etti.







