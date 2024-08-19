Sağlık Bakanlığı tek tek yanıtladı: İşte maymun çiçeği virüsü hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımladı. M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?, M-Çiçeği belirtileri nelerdir?, M-Çiçeği nasıl bulaşır?, M-Çiçeği nasıl önlenebilir?, Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?, M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi? İşte detaylar...
M-Çiçeği nedir?
M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?
M-Çiçeği belirtileri nelerdir?
Belirtilerim varsa ne yapmalıyım?
M-Çiçeği nasıl bulaşır?
M-Çiçeği cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır?
M-Çiçeği nasıl önlenebilir?
Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?
M-Çiçeği için hangi tedaviler mevcuttur?
Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?
M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi?