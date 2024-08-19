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Sağlık Bakanlığı tek tek yanıtladı: İşte maymun çiçeği virüsü hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Halil Akkoç
15:14 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımladı. M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?, M-Çiçeği belirtileri nelerdir?, M-Çiçeği nasıl bulaşır?, M-Çiçeği nasıl önlenebilir?, Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?, M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi? İşte detaylar...

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M-Çiçeği nedir?

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M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?

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M-Çiçeği belirtileri nelerdir?

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Belirtilerim varsa ne yapmalıyım?

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M-Çiçeği nasıl bulaşır?

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M-Çiçeği cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır?

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M-Çiçeği nasıl önlenebilir?

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Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?

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M-Çiçeği için hangi tedaviler mevcuttur?

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Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?

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M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi?

#Maymun çiçeği
#Sağlık Bakanlığı
#Dünya Sağlık Örgütü
#MPOX
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