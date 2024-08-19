Sağlık Bakanlığı tek tek yanıtladı: İşte maymun çiçeği virüsü hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımladı. M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?, M-Çiçeği belirtileri nelerdir?, M-Çiçeği nasıl bulaşır?, M-Çiçeği nasıl önlenebilir?, Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?, M-Çiçeği su yoluyla havuzdan, sıcak küvetten veya su parkından bulaşabilir mi? İşte detaylar...

1 / 11 M-Çiçeği nedir?

2 / 11 M-Çiçeği için ne zaman test yaptırılmalıdır?

3 / 11 M-Çiçeği belirtileri nelerdir?

4 / 11 Belirtilerim varsa ne yapmalıyım?

5 / 11 M-Çiçeği nasıl bulaşır?

6 / 11 M-Çiçeği cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır?

7 / 11 M-Çiçeği nasıl önlenebilir?

8 / 11 Kalabalık etkinliklere gitmek konusunda endişelenmeli miyim?

9 / 11 M-Çiçeği için hangi tedaviler mevcuttur?

10 / 11 Evcil hayvanıma M-Çiçeği bulaşabilir mi?