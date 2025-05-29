Samsun'da Ot Yemekleri Festivali başladı: Bin 800 farklı ot ve eşsiz tatlar ziyaretçileri bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, Bafra'daki etkinliklerle başladı. Festivalde bin 800'ün üzerinde yenilebilir ot ve bu otlardan hazırlanan geleneksel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Samsun'un gastronomi potansiyelini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen festival, Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi'nde ilk gün programıyla yoğun ilgi gördü. Tadım etkinliklerinden doğada resim atölyelerine, çocuk oyunlarından doğal ürünler pazarına kadar pek çok etkinlikle katılımcılar hem eğlendi hem de yöresel lezzetleri keşfetti.
Festival, 30 Mayıs Cuma günü Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde yapılacak açılış programının ardından Samsun'un farklı noktalarında devam edecek. 1 Haziran Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerde yemek yarışmaları, gastronomi söyleşileri ve ot yemekleri atölyeleri yer alacak. Festivalde doğadan toplanan otlarla hazırlanan yüzlerce geleneksel tarif de görücüye çıkacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Anadoludakiler ve Samsun Turizmciler Derneği de destek veriyor.