Samsun'da Ot Yemekleri Festivali başladı: Bin 800 farklı ot ve eşsiz tatlar ziyaretçileri bekliyor

Samsun'un gastronomi potansiyelini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen festival, Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi'nde ilk gün programıyla yoğun ilgi gördü. Tadım etkinliklerinden doğada resim atölyelerine, çocuk oyunlarından doğal ürünler pazarına kadar pek çok etkinlikle katılımcılar hem eğlendi hem de yöresel lezzetleri keşfetti.



