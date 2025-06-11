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Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla son kez seyircilerle buluştu

Şener Şen "Zengin Mutfağı" oyunuyla son kez seyircilerle buluştu

10:4211/06/2025, Çarşamba
AA
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Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.

Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve şimdiye kadar 400 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük başarıya imza atan "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelere veda etti.



Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyun, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.



#şener şen
#zengin mutfağı
#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosu
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