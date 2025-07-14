'Seni köprüde sallandırırım' tehdidinin cezası belli oldu: Oyuncu Feyza Civelek'e 5 yıl hapis istemi

Oyuncu Feyza Civelek, eski erkek arkadaşı Alican Kurt'un paylaşımına yorum yapan arkadaşına "Seni köprüde sallandırırım" diyerek tehditte bulunmuştu. Kurt'un arkadaşı Mert Wang'ın şikayetçi olmasının ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Civelek hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Oyuncu Feyza Civelek'in eski erkek arkadaşı Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilere yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atınca ortalık karıştı.
Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
'SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM'
Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım" şeklinde yorumda bulunmuştu.
Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti.
Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.