SGK son 2 yılda geri ödeme listesine aldığı 867 ilaçla hastaların tedavi sürecine destek oldu

SMA ilacı da bulunuyor





Öte yandan, kan hastalığında kullanılan ilaçlar da bu süreçte geri ödeme listesine dahil edilerek, bu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavi süreçleri hızlandırıldı. Bu kapsamda, toplam 15 immüntrombrosit ilaç geri ödeme listesine alındı.





SUT'ta yapılan düzenlemelerle, merkezi sinir sisteminde, beyin ve omurilik ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan ve halk arasında "MS (Multiple Skleroz)" olarak bilinen miyelin kılıfı hastaları da yalnız bırakılmadı. Bu hastalığı yaşayan vatandaşlara yönelik 7 yeni MS ilacı geri ödeme listesinde yer aldı.