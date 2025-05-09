Şinasi Yurtsever’in ani vefatının ardından gözler, uzun yıllar boyunca hayatını paylaştığı Ferhan Kaya’ya çevrilmişti. Eşinin kaybıyla derin bir sessizliğe bürünen Kaya, günler sonra ilk kez konuştu ve duygularını anlam yüklü bir çağrıyla dile getirdi. Kısa süre önce sosyal medya üzerinden yapılan o paylaşım, hem Yurtsever’in sevenlerini hem de yakın dostlarını duygulandırdı. İşte Şinasi Yurtsever’in vefatının ardından, eşi Ferhan Kaya’dan duygulandıran çağrı...
Tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında yıllarca samimiyetiyle izleyiciye dokunan usta oyuncu Şinasi Yurtsever’in beklenmedik kaybı, hem sanat camiasında hem de onu sevenlerin kalbinde derin bir iz bıraktı. Sessiz bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybeden Yurtsever’in ardından eşi Ferhan Kaya, günler süren sessizliğini anlamlı bir çağrıyla bozdu.
YILLARCA GİZLEDİĞİ HASTALIĞIN ARDINDAN VEDA ETTİ
Şinasi Yurtsever’in mide kanseriyle verdiği mücadele, yakın çevresi dahil kimsenin bilmediği bir sır olarak kaldı. Acısını içine gömerek hayatına devam eden sanatçı, vefatına kadar geçen sürede yaşadıklarını kimseyle paylaşmamayı tercih etti ve projelerine odaklandı.
“Kardeş Payı”, “İşler Güçler” ve “Yabancı Damat” gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Yurtsever, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Ferhan Kaya ile gözlerden uzak, sade bir hayat sürüyordu.
SON MESAJI YÜREKLERE DOKUNMUŞTU
Hayat arkadaşına duyduğu sevgiyi zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında dile getiren usta oyuncunun, ölümünden kısa bir süre önce Ferhan Kaya’ya ithafen hazırladığı video, sevenlerinin gözlerini doldurmuştu. “Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Allah seni başımdan eksik etmesin” sözleriyle dolu duygusal görüntüler, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derinden etkilemişti.
FERHAN KAYA’DAN DUYGULANDIRAN ÇAĞRI
Eşinin kaybının ardından uzun süre kameralardan uzak kalan Ferhan Kaya, şimdi Şinasi Yurtsever’in 52. gün mevlidi için herkesi Balçova Cemevi’ne davet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Merhum Şinasi Yurtsever’i sevgi ve özlemle anacağımız 52. gün merasiminde, dualarımızla bir arada olmak dileğiyle, siz değerli dostlarımızı ve ailemizi Balçova Cemevi’nde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Şinasi Yurtsever’in ardından yapılan bu çağrı, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda onun bıraktığı izleri paylaşmak ve yaşatmak adına anlamlı bir buluşma olarak görülüyor. Sevenleri, usta oyuncunun anısını yaşatmak üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.
ŞİNASİ YURTSEVER KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde, henüz 51 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Erzincan doğumlu sanatçı, sahne tozunu ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yutmuş ve 1990’lı yıllarda başladığı kariyerinde Türk televizyonlarına birçok unutulmaz karakter kazandırmıştı. Yıllarca mide kanseriyle mücadele ettiğini ise sevenleri ölümünden sonra öğrendi. Ardında onlarca başarılı proje, sadık bir izleyici kitlesi ve sevgiyle anılan bir isim bıraktı.