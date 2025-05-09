Şinasi Yurtsever’in ardından yapılan bu çağrı, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda onun bıraktığı izleri paylaşmak ve yaşatmak adına anlamlı bir buluşma olarak görülüyor. Sevenleri, usta oyuncunun anısını yaşatmak üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.







