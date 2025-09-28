Bitkisel yöntemlerle vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Elife Kulekaya, "Havaların bir anda soğumasıyla beraber herkes doğal yöntemlere başvurmaya başladı. Talepler daha çok bağışıklığın güçlendirilmesi, soğuk algınlığı, öksürüğü önlemek için vatandaşlarımız kış karışımlarına yöneldi. Bunların hepsi bir karışım haline geldi ve ayrı ayrı tüketmek yerine artık çoğu yerde karışım olarak kullanılıyor daha çok. Karışım içerisindeki bitkilerin etken maddeleri daha çok ortaya çıkıyor. Ihlamur, zencefil, taze zincir, kuru zencefil C vitamini olmazsa olmazımız limon, portakal, tarçın çok iyi kan değerini dengeler, kuşburnu aynı şekilde kış ayının vazgeçilmezidir. Ada çayı da çok iyi bir antiseptik özelliği var, yaprak ıhlamuru da aynı şekilde kış ayının vazgeçilmezi" dedi.