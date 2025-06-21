Anoreksiya Nervoza Nedir?





Anoreksiya nervoza, anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalıktır. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.







