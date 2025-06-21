Anoreksiya nevroza nedeniyle 23 kiloya düşen Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan'ın kalbi ikinci kez durdu.
Modacı Pınar Kerimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor."
Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Nihal Candan hayatını kaybetti.
Anoreksiya Nervoza Nedir?
Anoreksiya nervoza, anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan, hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu ile karakterize olan psikolojik bir hastalıktır. Fiziksel olarak zayıf ve ince kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen anoreksiya hastalığında kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur ancak buna rağmen oldukça aktiftir.
Anoreksiya hastalığının en belirgin semptomu kişinin yemek yemeyi reddetmesidir. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar.
Anoreksiya hastalarının normal kiloya dönmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tıbbi tedavi, çok ağır vakalarda uygulanabilir. Bunun dışında konuşma terapisi, öz saygı ve davranış değişiklikleri konusunda yardımcı olabilir.