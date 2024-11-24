Herkes için aynı uygulama uygun değildir

Estetik işlemlerde herkes için tek tip çözüm anlayışının yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Dündar, bu durumun cilt yapısına uygun olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bir kişide kullanılan ürün veya işlem, diğerinde aynı etkiyi göstermediğini dile getiren Dr. Dündar, “Moda trendleri her zaman bireyin cilt yapısına uygun olmayabilir. Bu nedenle işlem yapılmadan önce detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve bireye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Küçük ama doğru uygulamalarla cildinize hem doğal hem de sağlıklı bir görünüm kazandırılabilir.” ifadesini kullandı.