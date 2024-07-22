Soykırımı resmediyorlar: Baba kız il il dolaşıp terör devletinin Gazze'deki zulmünü anlatıyor

Babasıyla gittiği her şehirde sergi açtıklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:





"Her resimde farklı şeyler anlatılıyor. Tablolarda Kassam Tugayları, çocuklar var, biraz daha görsel hafıza olarak bir şeyleri göstermek istiyoruz. Bu işte en çok beni 7 Ekim boyunca İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırıları etkiledi. Gerçekten insan olan, kalbi olan, soykırım görüntülerini kaldıramaz. Hastanelerin yıkılması, çocukların öldürülmesi bizi çok etkiliyor. Müslüman alemine toplanmayı diliyorum. İnşallah bir şeyler yaparız, orada hala soykırım devam ediyor. Hepimizin yapacağı şeyler vardır."