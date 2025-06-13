Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uyardı: 'İlek alırken sağlık kontrol belgesi sorgulamayı unutmayın'

Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Monofag bir zararlıdır. Sadece incirde zarar yapar. Erginler incir meyvelerinin akıntıları ve incir sütü ile beslenmektedir. Zararlı yumurtasını incir meyvesinin alt kısmında yer alan (ilek arıcıklarının giriş yaptığı) ostiolde bulunan pulcukların altına bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar buradan meyve içerisine giriş yapar. İncir Siyah sineğinin larvaları meyvelerde galeriler açarak zarar yapar. Bu meyveler zamanından önce olgunlaşma periyoduna girer, bazen hafif tatlanır, kabarırlar ve dökülürler.