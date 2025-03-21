El ile açılan, şebite sürülen bol kıyması ve özel hazırlanmış yoğurduyla yöresel ürün olan Kayseri Yağlamasının şanı tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, Kayseri yağlamasının dünyanın en iyi 50 ekmeği arasına girdiğini açıkladı. İşte sıralamasıyla dikkat çeken Kayseri Yağlamasının tarifi, yapılışı ve püf noktaları...
Kayseri Yağlaması dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi
El ile açılan şebite sürülen bol kıyması ve özel hazırlanmış yoğurduyla yöresel ürün olan Kayseri yağlaması ise listede 25. sırada yer aldı.
Kayseri Yağlamasının püf noktaları
22 yıllık aşçı Şef Erkan Akkuş, Kayseri yağlamasına yoğun talep olduğunu aktararak ekmeğin püf noktasını anlattı. Şebitin elle açılması ve kıymanın iyi seçilmesinin lezzete lezzet kattığını aktaran Akkuş, "Yağlama, etinden şebitine bütün emeğiyle Kayseri'ye ait yöresel bir yemeğimizdir. Yağlamaya başlarken öncelikle kıymamızın iyi seçilmesi gerekiyor, bildiğimiz ve güvendiğimiz kasaptan alırsak iyi olur. Kıymasını, soğanını kısık ateşte dinlene dinlene pişirip hazır hale getiriyoruz. Şebit el açması olması gerekiyor, hazır şebitler aynı lezzeti vermez. Bu şekilde hazırlanan Kayseri yağlamasını servis ediyoruz. Kayseri'de yağlamaya talep ciddi şekilde yoğun. Yağlamayı bayağı bir duyurmuşuz ki şehir dışından gelen misafirlerimizden bile aşırı talep var" dedi.
Kayseri yağlamasının dünyanın en iyi ekmekleri arasına girmesinden dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Şef Erkan Akkuş, "Bizim için bu onur ve gurur verici, emeklerimizin boşa gitmemiş olmasını görmek. Biz de bu dünyanın en iyi 50 ekmeği içerisine girmenin layığını yaşamaya ve o özende devam etmeye çalışıyoruz. Yağlamamız Kayserimizin yöresel ürünüdür ve vazgeçilmezlerinden biridir. Biz de bunu sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Yağlaması malzemeleri neler?
1 su bardağı ılık su (200 ml)
1 su bardağı ılık süt (200 ml)
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
(Süt, sıvı yağ, şeker ve maya isteğe göre kullanılır.)
İç harcı için;
500 gr. kıyma
2 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? İşte tarifi...
Şebit olarak da bilinen Kayseri yağlamasının hamuru için öncelikle yoğurma kabına un, maya, tuz ve şekeri alarak karıştıralım. Üzerine süt, su ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. (Mayasız, yağsız ve sütsüz de tercih edilebilir)
Kıvam alan hamurumuzun üzerini streçleyip temiz bir bezle örterek 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
Kıymalı harç için yapışmayan tavaya kıymayı alalım ve kavuralım. Bu aşamada kıymayı ezerek karıştıralım. Kıymanın rengi dönüp suyunu çektikten sonra üzerine bir kaşık yağ ekleyerek kavuralım.
Doğranmış soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi de malzemelerimizin üzerine ekleyip daha sonra salça, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyerek karıştıralım.
Son olarak sıcak suyu ilave edip, kıyma suyunu çekinceye kadar 8-10 dakika kısık ateşte pişirelim. Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Kenarlardan içe doğru toplayarak hamurun havasını alalım.
Toparladığımız hamuru 12 eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı beze haline getirelim. Bezelerimizin tamamını hazırladıktan sonra üzerlerinin beklerken kurumamaları için streç filmle örtelim. Ardından un serptiğimiz tezgahta bezeleri sırasıyla yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açalım. Hamuru açtıktan sonra fazla ununun dökülmesi için hafifçe sallayalım. Ardından ısıttığımız yapışmaz tavaya hamuru yerleştirelim, orta ateşte sık sık çevirerek pişirmeye başlayalım.
Hazırladığımız lavaşı geniş bir tabağa alalım üzerine iç harcımızdan bir kaşık yardımıyla yerleştirerek her yerine gelecek şekilde yayalım. Lavaşlarımızı bu şekilde aralarına kıymalı harç koyarak üst üste yerleştirelim. Kıymalı harcın tamamı bitinceye kadar bu şekilde lavaşlarımızı kat kat yerleştirmeye devam edelim. Son olarak yağlılarımızın üzerine sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurdu çırparak gezdirelim ve dilimleyerek servis edelim.