Tavuk ve tavuk döner zehirlenmesinin başlıca nedenleri şunlardır:





Bakteriyel enfeksiyonlar ve bakteriyel bulaş: Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakteriler, tavuk etinde hızla çoğalabilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bakteriyel bulaş, hijyen eksiklikleri veya uygun olmayan saklama koşulları ile artabilir.





Tavuğun çiğ veya az pişmiş olması: Tavuk etinin yeterince pişirilmemesi, bakterilerin hayatta kalmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Çiğ ya da az pişmiş tavuk tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.





Uygun olmayan saklama koşulları: Tavuk etinin yanlış saklanması, özellikle sıcak ortamlarda uzun süre bırakılması, bakteriyel çoğalmayı hızlandırır ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.





Çapraz bulaşma: Çapraz bulaşma, çiğ tavukla temas eden mutfak araçlarının veya yüzeylerinin, pişmiş veya hazır gıdalara bakteriyel bulaşmasına neden olabilir. Bu tür bulaşma, gıda zehirlenmesi riskini artırır.



