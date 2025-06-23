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Tekirdağ sarıya boyandı: Ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar tablo gibi

Tekirdağ sarıya boyandı: Ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar tablo gibi

09:0723/06/2025, Pazartesi
AA
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Tekirdağ'da şehrin farklı noktalarında ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntü oluşturdu.

#tekirdağ
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