Terk edilen köyü 35 yıldır engelli ve yatalak oğlu için bekliyor: Oğluma köy hayatı iyi geliyor

Ali Altun, mahalleyi terk etmediğini söyleyerek, "Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Açık havada rahat ediyor, diye bu ıssız köyü bekliyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim. Oğlum yıllardır yatalak olduğu için köy hayatı iyi geliyor. Açlık ya da susuzluğunu bilemiyor. Sadece nefes alıyor. Bir de gözümüze bakıyor. Köy, suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek. Sadece benim çocuğumun özel durumunda dolayı burada kalıyorum" diye konuştu.







