'Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı'dan Aybüke Pusat'a dair ilk açıklama: TRT Aybüke'ye seçenek sundu

Timur Savcı, "Bizim son dakika haberimiz oldu. Hatta bu mevzuyu doğru yönetmek lâzım diye Aybüke de ofisteydi. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi, oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu, 'boykot yapın, bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler.