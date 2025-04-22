'Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı'dan Aybüke Pusat'a dair ilk açıklama: TRT Aybüke'ye seçenek sundu

Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşımda bulunan Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, günler sonra sessizliğini bozarak Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Timur Savcı, "TRT Aybüke'ye seçenek sundu, fakat o seçenekten faydalanmadı" dedi.
Oyuncu Aybüke Pusat, CHP'nin boykot girişimine sosyal medya hesabından destek vermişti.
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın başrolünde yer alan Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Dizinin yapımcısı Timur Savcı, günler sonra sessizliğini bozarak Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılma süreciyle ilgili konuştu.
Timur Savcı, "Bizim son dakika haberimiz oldu. Hatta bu mevzuyu doğru yönetmek lâzım diye Aybüke de ofisteydi. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi, oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu, 'boykot yapın, bu kanalı izlemeyin' deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler.
'Biz Aybüke Pusat ile bir daha çalışmayacağız' gibi bir açıklama yapmadık. O yüzden insanların algısı yanlış yerde" ifadelerini kullandı.
"TRT sözleşmeleri, özel sözleşmelerdir"
Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti: Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT’ye iş yapıyorsanız, "TRT bir devlet kanalı, 'olumlu ya da olumsuz, kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın" diyorlar.
Çünkü şöyle bakıyorlar; bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir. Önceden bunu kabul ediyorsanız, imza atar ve çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok.
"TRT Aybüke'ye seçenek sundu, faydalanmadı"
TRT'nin Aybüke Pusat'a bir seçenek sunduğunu da söyleyen Timur Savcı, "Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT, Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi.
Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı. TRT dâhil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için" dedi.