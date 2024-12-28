Eklemlerinizde şişlik varsa

Parmak eklemlerinin şişmesi osteroartrit, romatoid artrit ya da gut belirtisi olabiliyor. Uzman isim, deride de inflamasyon varsa bunun sebebinin eklem ağrısı, şişkinlik ve sertliğe neden olan psoriatik artrit (sedef romatizması) isimli uzun dönemli bir sorundan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Laftah, "Osteoartrit eklemlerde sertliğe, ağrıya ve kemikli nodüllere neden olur. Romatoid artrit ise şişmiş ve ısınmış eklemlere, sabahları tutukluğa ve bazı durumlarda parmaklarda deformasyona yol açar" diye konuştu.



