Tırnaklarınız kırılıyor, eklemleriniz ağrıyor, avuç içiniz kızarıyorsa vücudunuz alarm veriyor olabilir. Ellerimizde ve tırnaklarımızda çoğu zaman önemsiz gibi görünen lekeler, kızarıklıklar ve diğer ufak tefek belirtiler aslında çok ciddi hastalıklara işaret edebiliyor. Peki bu belirtiler ne anlama geliyor, hangi hastalığın habercisi? İşte cevabı...
İngiliz dermatolog Dr. Zainab Laftah, "Yapılan dermatolojik çalışmalar tırnakların renklerinde, dokularında ya da görünümlerinde oluşan değişikliklerin, anemi, kalp, akciğer ya da karaciğer hastalığı gibi sorunların işareti" diyerek basit gibi görünen el ve tırnak sorunlarının aslında vücudumuz için birer uyarı olduğunu söyledi.
Peki el ve tırnaklardaki bu belirtiler hangi hastalıkların habercisi?
Kırmızı avuçlar
Aslında sıcaklamanın, menopozun ya da kaygının zararsız işaretleri olan kırmızı avuçlar, yaşlanmayla veya dolaşım bozukluğuyla da ilişkilendirilebiliyor. Uzman isim, kızarıklıkların, egzama ya da sedef hastalığı gibi bir cilt sorununun da belirtisi olabileceğini belirtti.
Avuç içi eritemi de kırmızı avuç içlerine neden olan bir diğer durum. Bazen kalıtsal olan bazen de hamilelik, kanser ya da karaciğer hastalığı gibi başka sağlık sorunlarından kaynaklanabilen avuç içi eritemi, parmak uçlarını, tırnak yataklarını ve zaman zaman ayak tabanlarını da etkileyebiliyor.
Laftah, "Kırmızı avuç içleri romatoid artritin de işaretlerinden biri olabilir" derken eritromelalji adı verilen nadir durumun da avuç içlerinde yakıcı bir ağrıya, kızarıklığa ve deride ısınmaya yol açabildiğini belirtti.
Eklemlerinizde şişlik varsa
Parmak eklemlerinin şişmesi osteroartrit, romatoid artrit ya da gut belirtisi olabiliyor. Uzman isim, deride de inflamasyon varsa bunun sebebinin eklem ağrısı, şişkinlik ve sertliğe neden olan psoriatik artrit (sedef romatizması) isimli uzun dönemli bir sorundan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Laftah, "Osteoartrit eklemlerde sertliğe, ağrıya ve kemikli nodüllere neden olur. Romatoid artrit ise şişmiş ve ısınmış eklemlere, sabahları tutukluğa ve bazı durumlarda parmaklarda deformasyona yol açar" diye konuştu.
Şişkin parmaklar ayrıca tiroit hastalıklarından veya selülit adı verilen cilt sorunundan da kaynaklanabilir.
Ellerinizde ağrı veya sertlik varsa
Ağrı ve sertliğin artrit, egzama ya da sedef gibi deri hastalıkları, Raynaud sendromu ya da pernio gibi birçok sebebi olabilir.
İngiliz dermatolog, pernionun basit bir sebepten de kaynaklanabileceğini belirterek "Sistemik bir hastalıktan ya da bağ dokusu hastalıklarıyla ilişkili de olabilir. Bu durum çok fazla ağrıya yol açar ve teşhis edilmesi gerekir" dedi.
Ellerdeki ağrının bir diğer nedeni ise karpal tünel sendromu yani el bileğindeki sinirlerin sıkışması. Karpal tünel sendromu, aşırı kilo, diyabet ve tekrar eden hareketler gibi işle alakalı faktörlerden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle teşhis konması büyük önem taşıyor.
Ellerinizde titreme varsa
El titremelerinin kaygı, yorgunluk ve aşırı kafein tüketimi gibi birçok sebebi bulunuyor.
Uzman isim, "Ancak en yaygın sebep, altında ciddi bir hastalık yatmayan iyi huylu esansiyel tremordur" dedi. Sinir sistemini etkileyen bir durum olan iyi huylu esansiyel tremor, istemsiz ve ritmik titremelere neden oluyor.
"Aynı zamanda Parkinson hastalığı ve diğer nörolojik hastalıklar ile tiroidin aşırı çalışması da titremeye yol açabilir. Ayrıca belli kas bozuklukları da titremenize sebep olur" diyen Lear, teşhis koyulmasının önemli olduğunu belirtti.
Parmak uçlarınız kırmızı, beyaz ya da morsa
Bu endişe verici renk değişimlerinin sebebi damarlarının daralmasıyla parmak uçlarına kan gitmesine engel olan Raynaud sendromu. Raynaud sendromunda renk değişimlerine uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı da eşlik ediyor.
Laftah, "Bu durumu soğuk tetikler ancak Raynaud sendromu altta yatan bir otoimmün bozukluğa da işaret edebilir" dedi. Bu nedenle bir doktora başvurarak altta yatan bir bağ dokusu hastalığı olmadığından emin olmak gerekiyor.
Eğer parmaklarınız kızarırsa sedef ya da egzama gibi bir deri hastalığınız ya da paronişi (halk arasındaki adıyla dolama) adı verilen deri ve tırnak kıvrımı iltihabınız olabilir. Laftah, "Paronişi tırnak kıvrımlarının çevresinde oluşan bakteri veya mantar enfeksiyonlarına denir. Kızarıklık, şişlik ve ağrı yapabilir" dedi.
Tırnaklarınızda beyaz lekeler varsa
"Tırnaklarda bulunan beyaz noktalara lökonişi adı verilir. Bu lekeler tırnak matrisinin maruz kaldığı küçük travmalar sonucunda ortaya çıkar. Aynı zamanda çinko yetersizliği, egzama veya mantar enfeksiyonları gibi sistemik durumlarla da ilişkilendirilir" diyen uzman isim, beyaz noktaların kalsiyum birikimi nedeniyle oluştuğu durumlarda ise ciddi bir soruna işaret etmediğini söyledi. Ayrıca "Ancak tırnaklar pul pul oluyorsa, mantar enfeksiyonları tırnaklarda beyaz noktalar olarak görüntü verebilir. Beyaz tırnaklar ayrıca düşük protein seviyesinin de bir işareti olabilir" diye konuştu.
Tırnaklarınız kırılıyor ya da sararıyorsa
Laftah, "Tırnaklardaki mantar enfeksiyonları, enfekte olmuş tırnaklarda kalınlaşmaya, renk değişimlerine (genellikle sararmaya) ya da kırılganlığa neden olabilir" derken Lear, "Tırnaklarınız sapsarı oluyorsa bu durum akciğer hastalığıyla ilişkilendirilebilir" diye konuştu. Öte yandan ayak tırnaklarının kırılgan olması ve yavaş uzaması, kolesterol yüksekliğinin olası bir işareti olarak da görülüyor. Dahası kolay kırılan kırnaklar vitamin ya da demir eksikliğiyle ilişkilendirilebiliyor. Bu durum inflamatuar tırnak hastalıkları olan paronişi veya sedeften de kaynaklanabiliyor.