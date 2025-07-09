Tokat'ta kaybolan minik Evrim'den 7 yıldır haber alınamıyor: Anne ve babanın çelişkili ifadesi şüphe uyandırıyor

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadır önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakılmış kısa bir süre sonra da kayboldu. Kendi imkânlarıyla kızlarını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.