Trafik kazası geçirmişti: Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan'dan yeni kare geldi

"Beni ayağa kaldıran en büyük güç..."





Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı:





"Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda.