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Trafik kazası geçirmişti: Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan'dan yeni kare geldi

Trafik kazası geçirmişti: Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan'dan yeni kare geldi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:2616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TRT'nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirmişti. Ünlü oyuncu Berk Atan, taburcu edildikten sonraki halini paylaştı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada, TRT’nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'nın oyuncularından Berk Atan yaralanmıştı. 

Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edilmişti.

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya paylaşımları yapmaya devam eden ünlü oyuncu, Instagram hesabından son halini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de arabada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Atan, "Çok şükür" ifadesini not düşmüştü.

"Beni ayağa kaldıran en büyük güç..."


Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı:


"Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda.

İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun."

#Gönül Dağı
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