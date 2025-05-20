TRT 1'in sevilen dizisi final yapıyor: Tarih netlik kazandı

Bir Zamanlar İstanbul dizisi





Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.