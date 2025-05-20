TRT 1'in sevilen dizisi final yapıyor: Tarih netlik kazandı

TRT1’de en son 14. Bölümü ekrana gelen Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı verildi. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrolde oynadığı dizinin izleyiciye elveda diyeceği tarih netlik kazandı.
TRT 1 ekranlarında çağdaş bir Köroğlu hikayesini konu alan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin macerası resmen sona eriyor.
Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrolde oynadığı dizinin izleyiciye elveda diyeceği tarih netlik kazandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’de en son 14. Bölümü ekrana gelen Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı verildi. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’u buluşturan dizi 16. Bölümde ekrana veda ediyor.
Şayet herhangi bir değişiklik yapılmazsa Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final bölümü 30 Mayıs tarihinde TRT1'de ekranlara gelecek.
Bir Zamanlar İstanbul dizisi
Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.