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'Tüketmeyi bırakın!' uyarısı yapıldı! Tavuklarda salmonella alarmı: Raflardan kalkıyor

'Tüketmeyi bırakın!' uyarısı yapıldı! Tavuklarda salmonella alarmı: Raflardan kalkıyor

14:3216/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Belçika Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan yeni uyarılar kapsamında market raflarında yer alan tavuklar acil olarak geri çağrılıyor. Salmonella riski tespit edilen tavukların tüketiminin bırakılması konusunda uyarılar art arda yapılıyor.

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV) tarafında yapılan incelemelerde, salmonella riski taşıdığı belirlenen bir tavuklar hakkında toplatılma kararı alındı.



Belçika genelinde hizmet veren Carrefour ve OKay market zincirlerinde satışa sunulan "Trio van kippenhaasjes" adlı tavuk fileto üçlüsü, sağlık riski taşıması sebebiyle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.


FAVV tarafından yapılan açıklamada, Gustobel BV tarafından üretilen söz konusu ürünün satıştan çekildiği ve geri çağırma sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, 7-12 Haziran 2025 tarihleri arasında satılan bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.



Salmonella riski taşıyan ürünlerin parti numaralarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu olan üçlü fileto tavuk ürününe ait parti numaraları 251553 ve 251571 olarak belirtilmiştir.



Risk taşıyan ürünlerin son tüketim tarihleri ise sırasıyla 12 Haziran 2025, 13 Haziran 2025, 15 Haziran 2025 ve 16 Haziran 2025’tir.


Tüketicilere, ellerinde bulunan bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, ürünü satın aldıkları mağazaya iade ederek ücret iadesi talep etmeleri çağrısında bulunuldu.

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