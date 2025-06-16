'Tüketmeyi bırakın!' uyarısı yapıldı! Tavuklarda salmonella alarmı: Raflardan kalkıyor

Belçika genelinde hizmet veren Carrefour ve OKay market zincirlerinde satışa sunulan "Trio van kippenhaasjes" adlı tavuk fileto üçlüsü, sağlık riski taşıması sebebiyle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.





FAVV tarafından yapılan açıklamada, Gustobel BV tarafından üretilen söz konusu ürünün satıştan çekildiği ve geri çağırma sürecinin başlatıldığı duyuruldu.