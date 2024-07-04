Türkiye'nin gizli cenneti: Yerini duyan görmeye gidecek

Tarihi ve doğal zenginliklerle göz kamaştıran Türkiye'de az bilinen bir çok yer keşfedilmeyi bekliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde, Zigana Dağı eteklerinde bulunan Güzelyayla da Türkiye'nin gizli kalmış hazineleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran bölge dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

1 / 9 Tarihi ve doğal zenginliklerle göz kamaştıran Türkiye'de az bilinen bir çok yer keşfedilmeyi bekliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde, Zigana Dağı eteklerinde bulunan Güzelyayla da Türkiye'nin gizli kalmış hazineleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle göz kamaştıran bölge dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

2 / 9 Trabzon'un Maçka ilçesinde, Zigana Dağı eteklerinde bulunan Güzelyayla da Türkiye'nin gizli kalmış hazineleri arasında yer alıyor.



3 / 9 Güzelliğiyle göz kamaştıran bölge dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

4 / 9 Trabzon'un "Güzelyayla"sı doğasıyla büyülüyor.

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