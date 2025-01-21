Ünlü komedyen Doğu Demirkol bu kez Gazze için güldürdü: Anlamlı hareketi takdir topladı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, hem sanat dünyasında hem de hayranları arasında büyük takdir topladı. Doğu Demirkol, 2024 yazında gerçekleştirdiği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışladı. Normal şartlarda yaz aylarında gösteri yapmadığını ifade eden ünlü komedyen, "Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz" diyerek Filistin için sahneye çıkmıştı.
Komedyen Doğu Demirkol, geçtiğimiz yaz başında Filistin için yaptığı açıklama ile büyük takdir toplamıştı.
Doğu Demirkol'dan anlamlı hareket
2024 yazında gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını duyuran Demirkol, sözünü tuttu.
Normal şartlarda yazın gösteri yapmadığını söyleyen ünlü komedyen bu yaz neden gösteri yaptığını şu sözlerle anlattı;
Bu yaz Filistin için sahneye çıktı
"Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Ama dedim ki koyabildiğiniz kadar koyun bu yaz yorucu olsun ama bende rahatlamış olayım, vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz"
Doğu Demirkol, Mayıs 2024'te "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" paylaşımında bulunmuştu.
Doğu Demirkol kimdir?
Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da 6 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Amasya'da, liseyi ise Ankara'da okudu. İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Doğu Demirkol kariyeri
Doğu Demirkol, ilk olarak sosyal medyada hazırladığı videolarla tanındı ve 2012'de Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı. Stand-up gösterisi sırasında komedyen Murat Gençoğlu'nun dikkatini çekerek BKM Mutfak'a dahil oldu ve 2015'te Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon gösterileri gerçekleştirdi.
Sinema kariyerine 2016'da Elveda Değil filmiyle adım atan Demirkol, ardından Aile Arasında, Yol Arkadaşım 2, Ölümlü Dünya, Ahlat Ağacı gibi yapımlarda rol aldı. 2023'te Ölümlü Dünya 2 filminde yeniden Zafer karakterini canlandırdı, Zeki Demirkubuz'un yönettiği Hayat filminde yer aldı ve senaryosunu yazdığı ilk filmi Yaşam Koçunda Yağmur Tanrısevsin ile başrolü paylaştı.