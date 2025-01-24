Uzmanından 'Griple karıştırmayın' uyarısı: 4 saat içinde tedaviye başlanmazsa ölümle sonuçlanabiliyor

'AYRIMIN YAPILMASI LAZIM'

Zatürre ve soğuk algınlığı arasındaki farklara dikkat çeken Özlü, "Şöyle ki; 'Zatürre mi, soğuk algınlığı mı?', 'Zatürre mi, yoksa bronşit gibi bir alt solunum yolu enfeksiyonu mu?', bu ayrımın yapılması lazım. Bu ayrımı bir göğüs hastalıkları uzmanı yapabilir. Ancak hastalar, 'Ben zatürre olup olmadığımı nasıl anlarım?' diye soruyor" dedi.