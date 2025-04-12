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Uzmanlar 'Zehir saçıyor' diyerek uyardı: İşte en zararlı çorba

Uzmanlar 'Zehir saçıyor' diyerek uyardı: İşte en zararlı çorba

17:4612/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yıllar boyunca sağlıklı olduğu düşünülerek sofralardan eksik edilmeyen bazı yemekler, o kadar masum olmayabilir. Son yapılan araştırmalarda, çok sevilen bir çorbanın sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından 'en zararlılar' listesine eklendi. İşte detaylar.

Sofralardan eksik edilmeyen bazı yemeklerin, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ortaya çıktı.

Doğu Avrupa mutfağının gözde çorbalarından birini sağlık açısından en riskli yiyecekler arasında gösterdi.

Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkede sıklıkla tüketilen Solyanka çorbası, içeriğindeki malzemelerle damaklarda iz bırakıyor.

Ancak uzmanlar, bu geleneksel lezzetin besin değerleri açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Et, salam, sosis, turşu, zeytin ve limon gibi birçok malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yoğun aromalı çorba, hem tuzlu hem ekşi tadıyla biliniyor. Fakat bu zengin içerik, özellikle bazı sağlık grupları için oldukça zararlı olabilir.

Uzmanlar, yüksek yağ oranı, işlenmiş et ürünleri ve tuz oranı nedeniyle Solyanka çorbasının kalp, damar ve tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu belirtiyor.

Mide sorunu olanlar dikkat

Beslenme uzmanları, özellikle gastrit, ülser ve pankreas hastalıkları bulunan bireylerin bu çorbadan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Yoğun baharat ve asidik içerikler, mideye zarar verebilecek düzeyde.

#Sağlık
#Mide Rahatsızlıkları
#çorba
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