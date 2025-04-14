Van'ın otlu peyniri Avrupa'dan tescil alması için başvurmuşlardı: 4 ürün daha coğrafi işaret belgesi aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise gibi ürünlerin de tescillenip coğrafi işaret belgesi aldığını söyledi. Kentteki tescilli ürün sayısının 14'e yükseldiğini anlatan Çeliktaş, "7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Van, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra mutfak zenginliği de var. Van, tarım ve hayvancılık şehri ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye şampiyonu olan bir kent. Buna bağlı olarak hayvansal ev ve bitki ürünlerinin birleşmesiyle birçok ürün elde edilmiş. Her bir ürünün ayrı bir hikayesi var. Bunların başında Van'ın otlu peyniri geliyor. Bugüne kadar 10 ürün için coğrafi işaret belgeleri alınmış. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvuru sonucu 4 yeni ürün daha coğrafi işaret belgesi aldı. 3 yeni ürünün daha tescillenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Van'ın şu ana kadar tescillenen ürün sayısı 14 oldu. Otlu peyniri ve kahvaltısı gibi, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtılması için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, kentimizin mutfak kültürünü ülkemiz ve Avrupa ülkelerinde tanıtmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. 2014'tte 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' Van'da kuruldu ve rekor kırdı. Van kahvaltısının vazgeçilmezi de otlu peyniridir" dedi.







