Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor

"Mayamızın sırrını kimseye vermiyoruz"Besici Aynur Arslan, her yıl havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla hayvanlarını otlakların bol olduğu yaylaya çıkardıklarını söyledi.Yaylada bir yandan peynire katılan şifalı otları topladıklarını bir yandan da hayvanlarını beslediklerini belirten Arslan, "Kadınlar çok çalışıyor. Burada hem ekmek pişiriyoruz hem de hayvanların sütüyle uğraşıyoruz. Günde iki kez süt sağıyoruz. Sütü peynir haline getiriyoruz. Kendi mayamızı yapıyoruz. Mayamızın sırrını kimseye vermiyoruz. Kesinlikle hazır maya kullanmıyoruz. Süte mayayı kattıktan sonra iki saat bekletiyoruz. Katılaştıktan sonra bezin içerisinde sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah tuzlayıp, içerisine sirmo, kekik gibi otları katıyoruz. Bu şekilde peynirimiz güzel oluyor." diye konuştu.