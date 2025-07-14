Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor

Van'ın Erciş ilçesinde geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanlarını Aladağ'ın 2 bin 700 rakımlı yaylasına çıkaran besiciler, sağdıkları sütü geleneksel bir tat olan otlu peynir haline getiriyor.
Temiz su kaynakları ve zengin otlaklarıyla öne çıkan Van'ın Erciş ve Ağrı'nın Diyadin ilçeleri sınırındaki Aladağ'daki yaylalar, yazın binlerce küçükbaş hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.
Erciş ilçesindeki Yanıktepe Mahallesi'ne bağlı İmamabdal mezrasında hayvancılık yapan aileler de kış boyunca ağıllarda barındırdıkları hayvanlarını yazın 2 bin 700 rakımdaki yaylaya çıkarıyor.
Bidonlara konularak yazın toprak altında muhafaza edilen peynirler, sonbaharda kahvaltı hizmeti veren işletmelere ve talep edilenlere satılıyor.
Yaz boyunca bölgedeki yaylada konaklayan hayvan sahipleri, sürülerini zengin otlaklarda besleyerek et ve süt verimini artırmaya çalışıyor.
Kadınlar, günde iki kez sağdığı sütü, tereyağı ve bölgede topladıkları kekik ve sirmo otuyla harmanlayarak otlu peynir haline getiriyor.
Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Abdullah Arslan ise "Baharın gelmesiyle koyunlarımızı mezramızın yaylasına getiriyoruz. Kasımın sonuna kadar burada süt sağıyoruz. Sütü otlu peynir ve tereyağı haline getiriyoruz. Peynire topladığımız çeşitli otları ekliyoruz. Kış için hazırlıyoruz. Bir kısmını da salamura yapıyoruz. Kış için yaptığımız peyniri toprağa gömüyoruz. Kışın çıkarıp tüketiyoruz." dedi.
Bölgede hayvancılığın azaldığını ifade eden Arslan, şunları dile getirdi:
"Peynirimizin tadı çok güzel oluyor çünkü kendi mayamızdan yapıyoruz. Peynirimizin güzelliği mayasında gizli. Yaylada şimdi huzur var. Umarım herkes eskisi gibi hayvancılığa başlar. İnşallah daha güzel olacak ve hayvancılık da gelişecek. Eskiden burada 200 bin küçükbaş hayvan vardı. Şimdi hayvancılık yapanların sayısı azaldı."