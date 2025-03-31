Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Volkan Konak konser sırasında fenalaştı, yere yığıldı: Kalp mesajı yaptılar

Volkan Konak konser sırasında fenalaştı, yere yığıldı: Kalp mesajı yaptılar

00:2231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

KKTC'de konser veren sanatçı Volkan Konak şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Volkan Konak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. 

Sahnede rahatsızlanan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı.

Kalp masajı uygulandığı öğrenilen usta sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konak'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DURUMUNU HASTANE AÇIKLAYACAK


Son durumu belli olmayan ünlü şarkıcının son durumu hakkında kaldırıldığı Gazimagusa Devlet Hastanesi'nden bir açıklama yapılması bekleniyor. 

#Volkan Konak
#Kalp mesajı
#Hastane

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak