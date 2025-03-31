KKTC'de konser veren sanatçı Volkan Konak şarkı söylerken fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Volkan Konak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı.
Sahnede rahatsızlanan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı.
Kalp masajı uygulandığı öğrenilen usta sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konak'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SON DURUMUNU HASTANE AÇIKLAYACAK
Son durumu belli olmayan ünlü şarkıcının son durumu hakkında kaldırıldığı Gazimagusa Devlet Hastanesi'nden bir açıklama yapılması bekleniyor.