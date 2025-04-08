Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: 30 Mart kara kapkara bir gece

Selma Konak "Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor." ifadelerini kullandı.