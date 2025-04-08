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Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: 30 Mart kara kapkara bir gece

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: 30 Mart kara kapkara bir gece

09:078/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın eşi, sanatçının vefatının ardından ilk kez duygusal bir mesaj paylaşarak eşine veda etti.

 Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. 

Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.


Selma Konak "Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Cenaze sonrası ilk kez açıklama yapan aile üyeleri ise "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle." ifadelerini kullandı.



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#selma konak
#kalp krizi

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