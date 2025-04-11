Kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, daha sonra Güneşin Yanıkları, Avrupa Yakası, Seksenler, G.O.R.A, Organize İşler gibi birçok projede rol alan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.







