Avrupa Yakası’nda üstlendiği Kubilay karakteriyle hafızalara kazınan Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Oyuncu Çelik'in mezarının bakımsız hali, hayranlarını derinden üzdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yürek sızlatırken sosyal medyada tepki yağdı.
Kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan, daha sonra Güneşin Yanıkları, Avrupa Yakası, Seksenler, G.O.R.A, Organize İşler gibi birçok projede rol alan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Vural Çelik’in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." sözleriyle duyurmuştu.
Oyuncunun cenazesi, 19 Ekim 2024'te Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.
Vural Çelik'in ölümünün üzerinden altı ay geçtikten sonra, oyuncunun mezarının son hali sosyal medyada paylaşıldı. Mezar taşının hala yapılmadığı ve mezarın bakımsız olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncunun mezarını gören sosyal medya kullanıcıları "Hayat bu kadar basit işte hemen unutuluyorsun" ve "Kimsesi yok muymuş?”, “Çok üzüldüm” gibi yorumlar yaptı.