Yapımı 10 ay sürüyor: Tuz üreticilerinden sıcak havada zorlu hasat

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyündeki tesiste tescilli tuz üreten işçiler, sıcak havalarda tuz hasadını sürdürüyor. Kemah dağlarından çıkan tuzlu su, havuzlarda belirli işlemlerden geçiriliyor ve üretim tesisinde ağır metal mineralleri çökertildikten sonra sıcak havada buharlaşarak kristalize havuzlarda kullanıma hazır hale getiriliyor. Tesiste normal şartlarda 3 ay olan üretim sezonunu uzatmak amacıyla inşa edilen "cam çatı" kaplamalı biriktirme havuzlarında da hasat işlemleri 10 ay boyunca devam ediyor.

1 / 8 Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyündeki tesiste tescilli tuz üreten işçiler, sıcak havalarda tuz hasadını sürdürüyor.

2 / 8 Kemah dağlarından çıkan tuzlu su, havuzlarda belirli işlemlerden geçiriliyor ve üretim tesisinde ağır metal mineralleri çökertildikten sonra sıcak havada buharlaşarak kristalize havuzlarda kullanıma hazır hale getiriliyor.

3 / 8 Tesiste normal şartlarda 3 ay olan üretim sezonunu uzatmak amacıyla inşa edilen "cam çatı" kaplamalı biriktirme havuzlarında da hasat işlemleri 10 ay boyunca devam ediyor.

4 / 8 İşte zorlu mesainin görüntüleri...

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