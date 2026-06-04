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Yılanı pençeleriyle böyle kaptı! Önce yakaladı, sonra havalandı: O anlar kamerada

Yılanı pençeleriyle böyle kaptı! Önce yakaladı, sonra havalandı: O anlar kamerada

12:264/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
IHA
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Bir anda harekete geçti, avına kaçış şansı tanımadı. Doğanın acımasız yüzü Bingöl’de kaydedildi! Kartalın yılanı pençeleriyle kavrayıp gökyüzüne taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğada kaydedilen görüntülerde, bir kartalın yılanı avlamak için verdiği mücadele dikkat çekti.


Görüntülerde kartal ile yılanın kısa süreli boğuştuğu, ardından kartalın yılanı pençeleriyle kavrayarak havalandığı görüldü


Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren görüntülerde, kartalın avını kontrol altına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar da yer aldı.


Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, yaban hayatındaki av-avcı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

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