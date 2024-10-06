3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için merakla bekleniyor. 1. dereceye 3600 ek gösterge torba yasada var mı, 3600 ek gösterge 1. derece memura ne zaman verilecek? soruları memurların gündeminde yer alıyor. Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde. Torba yasaya eklenen düzenlemelerle birlikte 3600 ek gösterge, 1. derece memurlar için yürürlüğe girecek. 2024 yılı itibarıyla birçok memur, bu düzenlemeden faydalanarak maaş ve emeklilik ikramiyelerinde artış sağlayacak. Ek gösterge artışının ne zaman uygulanacağı ise resmi duyurularla netleşecek. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı meslek gruplarına göre artış oranının yer aldığı o tablo:
1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? 1 dereceye 3600 ek gösterge torba yasada var mı? sorularına yanıt aranıyor. Memura 3600 ek gösterge düzenlemesi, son durum gelişmeleriyle gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM Genel Kurulu), 28. Dönem 3. Yasama Yılı’na TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açıldı.
Meclis gündeminde 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 2025 yılı Bütçe Görüşmeleri gibi önemli başlıklar yer alırken, 3600 ek gösterge düzenlemesinin torba yasada yer alması beklentisi de artmış durumda. Memurlar, bu düzenleme sayesinde maaşlarında ve emeklilik ikramiyelerinde iyileştirme olmasını umut ediyor. Yasanın geçmesi halinde, özellikle 1. derece memurlar için önemli bir kazanım sağlanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 1'nci kademe memurlara 3600 ek gösterge çıkacak mı, kimleri kapsıyor? İşte, ayrıntılar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelecek torba yasa teklifi ile 3600 ek gösterge düzenlemesinin yer alması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için getirilen 3600 ek gösterge düzenlemesinden, bu yıl 1. kademeye gelen tüm memurların yararlanması bekleniyor.
Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren bu düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında ve emeklilik haklarında ciddi iyileştirmeler sağlayacak. Ek gösterge artışı, maaşların yanı sıra emeklilik ikramiyelerinde de olumlu bir etki oluşturacak.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.
Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" ifadesini kullandı.
Birinci dereceye 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.
Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.
Sonraki dönemde, birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge talebinde bulunduklarını belirten Hacı Bayram Tonbul, şunları kaydetti:
"Konfederasyonumuzun, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi yönündeki kararlılığı geçen yıl ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alınmıştı. Yüz binlerce kamu çalışanı, aradan geçen 6 ayda bu yönde gerekli adımların atılmasını dört gözle bekledi.
Artık harekete geçilmesini bekliyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle hayata geçirilmeli. Bunun yanında, tazminat yansıtma oranları düzenlenmeli ve ilave ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalı."
3600 ek gösterge maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak?
Tonbul, birinci derecedeki kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge verilmesinin gelir artışı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Söz konusu düzenlemeden, birinci dereceye gelen kamu çalışanları ile geçmiş dönemde birinci dereceden emekli olan idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındakiler faydalanacak. 3600 ek gösterge sayesinde mevcut emeklilerin emekli maaşı artacak, çalışmayı sürdüren kamu görevlilerinin ise hem emekli ikramiyesi hem de emekli aylığı yükselecek."
Çok sayıda memurun emekli olmak için birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin hayata geçirilmesini beklediğini aktaran Hacı Bayram Tonbul, "Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesiyle çok sayıda kişi emekli olacaktır. Bu durum, memurların emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacağı gibi kamuda gençlerin istihdamının da önünü açacaktır." dedi.
Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak. Böylelikle kKamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesinde, kapsam genişletilerek 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlanmıştı.
Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış söz konusu olmuştu.
Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkmıştı. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanmıştı.
Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselmişti. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme almıştı.
1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.