10.000 - 15.000 TL arası maaş alan emekliye ödeniyor: 31 Ağustos son gün! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

13 BANKANIN AĞUSTOS AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI BELLİ OLDU

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Bankalar emekli promosyon kampanyaları için kesenin ağzını açtı. 4 maaş dilimine göre belirlenen banka promosyonları 20 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 13 bankanın maaşa göre emekli promosyon ödemeleri...